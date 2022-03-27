Донецк, , 07:55 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку 9 мин. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 9 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее киевские боевики обстреляли из ракетных систем залпового огня (РСЗО) две улицы в Петровском районе Донецка.

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