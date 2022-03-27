Коммерс, , 07:54 — REGNUM На протяжении нынешнего года действующий президент США Джо Байден убил американскую мечту. Об этом 27 марта заявил бывший глава Белого Дома Дональд Трамп на митинге своих сторонников в городе Коммерс (штат Джорджия).

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту», — приводит его слова РИА Новости.

Также бывший президент США отметил, что в случае, кризис на Украине не возник бы если бы он, а не Байден, которого Трамп назвал «сонным сукиным сыном», был у власти.

«Демократы плохи в экономике, ужасны в вопросе инфляции, плохи в контексте Украины, этого никогда не должно было случиться», — добавил он.

Кроме того, бывший американский лидер уточнил, что считает, что ситуация вокруг Украины связана с провалом США в Афганистане.

«Без этого вы бы не увидели Украину. Я думаю, (президент России Владимир) Путин смотрел и говорил: господи, эти люди некомпетентны», — пояснил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский президент Джо Байден собирается выступить с предложением ввести минимальный подоходный налог в размере 20% для домохозяйств США, общая стоимость которых превышает $100 млн,.