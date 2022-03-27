Нью-Йорк, США, 27 марта, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Девочка семи лет пострадала в результате стрельбы в округе Нассо на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк. Об этом 26 марта сообщает New York Post.

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Инцидент со стрельбой произошёл около 15:00 по местному времени в поселении Элмонт. О стрельбе в полицию сообщили очевидцы. Ребёнок получил ранение в руку и был экстренно госпитализирован.

В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей, её жизни ничего не угрожает. Причина стрельбы и информация о подозреваемом в покушении на жизнь ребёнка не сообщается. Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в торговом центре в Чикаго, в результате которой пострадали как минимум два человека.