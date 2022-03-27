Циолковский, Амурская область, 27 марта, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Взлётно-посадочная полоса в аэропортовом комплексе на космодроме Восточный будет запущена в 2022 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

En.kremlin.ru Космодром «Восточный»

Рогозин рассказал, что длина взлётно-посадочной полосы составит более трёх километров. Аэропортовый комплекс будет использоваться для доставки на космодром полезной нагрузки для предстоящих запусков.

Глава Росокосмоса объяснил, что тяжёлые спутники оснащаются сложной микроэлектроникой, которая уязвима к внешнему воздействию. Запуск взлётно-посадочной полосы непосредственно на космодроме позволит минимизировать воздействие, оказываемое на спутники при транспортировке.

Разработка аэропортового комплекса для космодрома Восточный ведётся с 2021 года. Планируется, что работы первой очереди будут завершены в 2024 году.