Киев, , 07:28 — REGNUM Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что претензии Польши на Калининградскую область помогут Киеву противостоять России. Об этом Данилов заявил в эфире телеканала «1+1».

Алексей Данилов Официальное интернет-представительство президента Украины

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По его словам, если бы ряд стран-союзников Украины, среди которых Данилов назвал «и Приднестровье (по всей видимости, имелась в виду Молдавия — ИА REGNUM), и Грузию», сейчас начал бы восстанавливать свою «территориальную целостность», то это отвлекло бы Россию от проведения спецоперации на Украине.

Напомним, ранее командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининград исторически «никогда не был русским» и принадлежал Пруссии и Польше, и теперь настало время предъявить на него претензии.