Вашингтон, , 07:18 — REGNUM С предложением ввести минимальный подоходный налог в размере 20% для домохозяйств США, общая стоимость которых превышает $100 млн, собирается выступить американский президент Джо Байден. Об этом 26 марта сообщил телеканал CNBC со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

В последнем указывается, что такая мера, как ожидается, в течение следующих десяти лет должна принести в американский бюджет порядка $360 млрд. При этом свыше половины от указанной суммы, по данным телеканала, могут составить налоги с жителей США, состояние которых превышает $1 млрд.

Также уточняется, что американский президент намерен объявить об этом предложении 28 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман призвал президента США Джозефа Байдена воздержаться от комментариев на острые темы без подготовки в условиях нынешнего кризиса.