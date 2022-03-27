Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Помощь в размере $100 млн готовы предоставить дополнительно Соединённые Штаты для укрепления потенциала полиции и пограничной службы Украины. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В американском ведомстве уточнили, что дополнительное финансирование позволит продолжить поставки в Киев медикаментов, полевого и тактического снаряжения, бронетехники, средств связи и прочих необходимых вещей для государственной пограничной службы и национальной полиции Украины.

Отмечается, что дополнительная помощь даст МВД Украины больше возможностей для выполнения правоохранительных функций, обеспечения безопасности границ и ключевых объектов инфраструктуры.

Также Госдеп США заверил народ и власти Украины во всесторонней поддержке и в очередной раз обратился с призывом к президенту России Владимиру Путину «выбрать путь мира и дипломатии».Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден в ходе встречи в Варшаве обсудил с главами МИД и минобороны Украины перспективы дальнейшего укрепления обороноспособности этой страны.

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