Донецк, 27 марта, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из ракетных систем залпового огня (РСЗО) две улицы в Петровском районе Донецка. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «"Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Уточняется, что под обстрел «Градов» ВСУ попали улицы Херсонская и Динамо в Петровском районе Донецка, также в результате этого были повреждены дома мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие Южного военного округа доставили с Херсонщины на территорию России 90 граждан РФ, Украины и Молдавии.