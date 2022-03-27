Красногорск, 27 марта, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Торговые сети Московской области существенно нарастили поставки сахарного песка и других социально значимых товаров. Рост объёмов поставок составил 30%.

Publicdomainpictures.net Сахар

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Как сообщает пресс-служба правительства Подмосковья, в марте спрос на сахар по сравнению с показателями февраля снизился почти вдвое. Как заявил глава минсельхоза Московской области Сергей Воскресенский, это свидетельствует о том, что ритейлеры полностью перестроили логистические цепочки, и поставки в магазины постепенно стабилизируются.

Кроме того, в марте был организован еженедельный мониторинг розничных цен и запасов определённых видов товаров в магазинах. В ряде районов Подмосковья ещё фиксируются небольшие перебои в поставках сахара и гречки, но в ближайшее время эта проблема будет решена, отмечают власти Мособласти.

Напомним, после введения США и их союзниками санкций против России в ряде российских регионов был зафиксирован ажиотажный спрос на сахар, гречку, а также ряд других продовольственных и непродовольственных товаров.