Оренбург, , 06:48 — REGNUM В Оренбурге тренер одного из местных училищ избил человека. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Хулиганство

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Вып. 16. Реж. Вячеслав Котёночкин. 1986. СССР

Конфликт произошёл на улице Салмышской. С тяжёлой травмой головы оттуда был госпитализирован 23-летний гражданин. Под подозрение попал 28-летний мужчина. Установлено, что между ними завязалась перепалка, которая переросла в рукоприкладство.

Задержанный признал вину. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до восьми лет колонии. Пока он находится на свободе, под подпиской о невыезде.