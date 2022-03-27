Москва, , 06:45 — REGNUM Главным препятствием для урегулирования ситуации на Украине и достижения мира, сегодня являются именно националистические батальоны. Такое мнение в разговоре с ИА REGNUM выразил председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Он обратил внимание на то, что в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем российский президент Владимир Путин указал, что националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации.

«Чтобы убедиться в правоте этого предупреждения, Зеленскому и его кураторам достаточно вспомнить некоторые примеры новейшей истории, которые доказывают, что радикальные силы способны на самые беспощадные шаги, включая массовые теракты, для того, чтобы сорвать любой наметившийся позитивный процесс в мирном урегулировании», — отметил Зорин.

По его словам, практика разрешения подобных конфликтов говорит о том, что без жестких мер в отношении таких сил и твердого политического решения руководства страны нейтрализовать их действия будет очень сложно. И здесь, конечно, более принципиальную позицию должны занять и вооруженные силы, и представители здоровых сил общества.

«Националистические батальоны, которые имеют, как правило, побочное финансирование и поддержку со стороны различных политических игроков, заинтересованы именно в продолжении военной операции и кровопролитии мирных граждан. И это лишний раз подтверждает то, что меры по их нейтрализации необходимы», — подчеркнул Зорин.

Поэтому Зеленский стоит перед сложным решением. Он должен определить свою позицию и проявить решимость добиться действительного достижения мира. Иначе создание им «видимости борьбы за мир не принесет ему никаких Нобелевских премий, а лишь послужит разрушению государства и его личности», заключил председатель комиссии Общественной палаты.