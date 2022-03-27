Москва, 27 марта, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Действие желтого уровня погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Подмосковье продлено. Этом 27 марта следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Илья Бесхлебный Гололед

Уточняется, что желтый уровень погодной опасности свидетельствует о потенциально опасной погоде.

Также указывается, что новое предупреждение о гололедице в российской столице и Московской области будет действовать до 20:00 28 марта.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в воскресенье, 27 марта, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег и гололедица. Температура воздуха в городе составит −2… −0 °C.