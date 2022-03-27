Москва, , 06:30 — REGNUM В воскресенье, 27 марта, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег и гололедица. Температура воздуха в городе составит −2… −0 °C. Об этом 27 марта сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Весна Анна Алябьева © ИА REGNUM

Также указывается, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8−13 м/с, при этом отдельные порывы могут достигать скорости 17−22 м/с. Атмосферное давление около 737 мм рт. столба.

При этом уточняется, что в ночь на 28 марта в Москве ожидается температура воздуха до — 7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в середине мая начнется период, во время которого солнце выделяет опасный уровень ультрафиолетового излучения.