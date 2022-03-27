Москва, , 06:21 — REGNUM Военнослужащие Южного военного округа доставили с Херсонщины на территорию России 90 граждан РФ, Украины и Молдавии, сообщили 27 марта журналистам в Минобороны.

ВС РФ Mil.ru

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В сообщении говорится, что на центральной площади Херсона российские военные осуществили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание покинуть зону спецоперации на автобусе, а также в колонне на личном автотранспорте, и обеспечили их безопасность при перемещении на российскую территорию.

Напомним, российская спецоперации в Донбассе и на Украине началась 24 февраля.