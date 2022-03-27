Лондон, , 06:20 — REGNUM Трудности с оплатой счетов за электроэнергию и отопление возникнут у 67% жителей Великобритании. Это следует из результатов опроса, проведённого компанией Techne и опубликованного 26 марта британской газетой Express.

Плата за ЖКХ

Жителей Великобритании попросили прокомментировать заявление главы минфина страны Риши Сунак, который объявил о рекордном снижении пошлины на топливо за всю историю Соединённого Королевства. Отвечая на вопрос, 67% британцев заявили, что всё равно столкнутся с проблемами при оплате счетов за свет и тепло, а ещё 63% жителей Британии назвали предпринятые меры недостаточными.

Кроме того, 58% опрошенных заявили, что на первом месте среди вещей, которые их беспокоят, находится растущая стоимость жизни. Ещё для 31% британцев ключевым поводом для беспокойства стала ситуация вокруг Украины. Изменение климата взволновало только 7% респондентов, а о пандемии коронавируса, как о причине для беспокойства, вспомнили лишь 3% опрошенных.

В опросе приняли участие 1642 человека, погрешность составила 2,4%. Дата и метод проведения опроса не уточнялись.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по итогам опроса в Италии выяснилось, что 44% граждан страны против отправки оружия на Украину.

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