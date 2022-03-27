Даллас , , 06:12 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» обыграл команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра проходила на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой гостей со счетом 13:4.

В составе победителей голы забили оформивший в матче дубль шведский нападающий Элиас Петтерссон (36-я минута, в большинстве и 42-я), Бо Хорват (59-я, в пустые ворота) и Джей Ти Миллер (60-я).

Автором единственной забитой шайбы «Далласа» стал шведский форвард Якоб Петерсон (26-я).

Российские форварды «Старз» Денис Гурьянов, Александр Радулов и Владислав Наместников, а также российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Ванкувер» 29 марта в гостях сыграет с клубом «Сент-Луис Блюз», а «Даллас» 30 марта также на выезде встретится с командой «Анахайм Дакс».