Оттава, 27 марта, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра проходила на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 3:3. В составе «Пантерз» шайбы забросили Энтони Дюклер (29-я, в большинстве), шведский нападающий Патрик Хёрнквист (30-я) и финский форвард Александр Барков (58-я, при игре 6×5). У «Сенаторз» голы забили Алекс Форментон (8-я), российский защитник Артём Зуб (16-я) и Дилан Гэмбрелл (27-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету Баркова.

Отметим, в следующем матче «Флорида» 28 марта в гостях сыграет с клубом «Торонто Мэйпл Лифс», а «Оттава» 30 марта также на выезде встретится с командой «Нэшвилл Предаторз».