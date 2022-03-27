Киев, , 05:40 — REGNUM Постановление, приравнивающее бронежилеты и каски к гуманитарной помощи и упрощающее ввоз беспилотников приняла Верховная рада Украины. Об этом 26 марта сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в ходе брифинга, видеозапись которого опубликована в телеграм-канале офиса президента Украины.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Теперь для ввоза в страну касок и бронежилетов требуется только заполнить декларацию, эти грузы приравнены к гуманитарной помощи.

Кроме того, был упрощён ввоз пластин для бронежилетов, тепловизоров, приборов ночного видения, оптических прицелов, труб, биноклей и монокуляров негражданского назначения, а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) негражданского назначения.

Чтобы ввезти на территорию Украины все указанные товары, достаточно будет, по словам Верещук, предъявить на таможне гарантийное письмо конечного получателя. Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у НАТО дополнительно танки и самолёты, которые «пылятся» на складах альянса.

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