Колумбус, США, 27 марта, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Кёртис Блэйдс, выступающий в тяжелом весе, победил досрочно своего соотечественника Криса Дакаса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 205, который проходил в Колумбусе. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На 17-й секунде второго раунда Блэйдс нокаутировал своего оппонента.

Отметим, эта победа стал 16-й (11 — досрочно) в активе 31-летнего Кёртиса Блэйдса при трех поражениях и одном поединке, признанном несостоявшемся. Для 32-летнего Криса Дакаса это поражение стало пятым при девяти (восемь — досрочно) победах.