Вашингтон, , 05:24 — REGNUM Российский нападающий и капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на двадцать первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба лиги.

Александр Овечкин Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com

В матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Нью-Джерси Девилз» 36-летний российский хоккеист отметился забитой шайбой, в результате чего в его активе стало 1398 очков (772 шайбы + 626 результативных передач) очков в 1262 матчах в его заокеанской карьере.

В результате этого Овечкин догнал финского нападающего Яри Курри, набравшего в общей сложности 1398 (601 шайба + 797 голевых передач) очков в 1251 матче в НХЛ и делит с ним 21-е место списке лучших бомбардиров лиги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Вашингтон» переиграл на своей площадке клуб «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:3.