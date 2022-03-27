Монреаль, Канада, 27 марта, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» обыграл команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра проходила на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей голами отличились Дэвид Савар (30-я минута), Коул Кофилд (39-я, в большинстве), Пол Байрон (58-я) и Кристиан Дворак (60-я, в пустые ворота).

У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Остон Мэттьюс (1-я) и шведский форвард Вильям Нюландер (48-я, в большинстве).

Российские форвард и защитник «Торонто» Илья Михеев и Илья Любушкин, а также российский защитник «Канадиенс» Александр Романов не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Монреаль» 28 марта в гостях сыграет с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», а «Торонто» в этот же день дома встретится с командой «Флорида Пантерз».