Богота, , 05:11 — REGNUM Запрещённые вещества были обнаружены в результате медицинской экспертизы в организме умершего в Колумбии барабанщика американской рок-группы Foo Fighters Тэйлора Хокинса. Об этом 26 марта сообщила газета El Tiempo со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

Наркомания Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия

По данным прокуратуры, в организме музыканта было обнаружено десять различных видов веществ, в том числе антидепрессанты и наркотические вещества. В настоящее время колумбийский Национальный институт судебной медицины продолжает установление причин смерти Хокинса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти американского музыканта Хокинса. Его тело было найдено в отеле города Боготы в Колумбии, куда артист приехал вместе с рок-группой Foo Fighters для участия в фестивале Estéreo Picnic.

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