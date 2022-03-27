Варшава, , 04:58 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что ему непонятна позиция властей Венгрии, не желающей однозначно присоединяться к какой-либо стороне в ситуации вокруг Украины. Заявление об этом Дуда сделал в эфире телеканала TVN-24.

Анджей Дуда Петр Драбик

Дуда считает, что позиция венгерского премьера Виктора Орбана связана с зависимостью Венгрии от российских углеводородов, однако, по мнению президента Польши, такая политика в итоге обойдётся Будапешту «очень дорого».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Орбан заявил Владимиру Зеленскому, обвинявшему его в нежелании активно поддержать Украину, что он прежде всего отстаивает национальные интересы Венгрии. «Мы не украинцы, мы не русские, мы венгры», — подчеркнул Виктор Орбан.