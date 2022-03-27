Париж, , 04:47 — REGNUM Французская компания Auchan («Ашан») продолжит работать в России, так как она действует для гражданского населения. Такое заявление сделал директор компании Ив Клод 26 марта в интервью газете Le Journal du Dimanche, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского уйти из России.

Ашан. Москва Владимир Югасов © ИА REGNUM

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По мнению главы компании, натравливать людей друг на друга — бесполезное занятие. Ключевой целью компании Ив Клод назвал обеспечение выполнения основной миссии — «продолжать кормить население» России и Украины. По словам главы «Ашана», другой цели у компании никогда не было. Ив Клод отметил, что он готов принять мнение не согласных с ним граждан, но подчеркнул, что компания действует для гражданского населения.

«В России, где бренд присутствует уже двадцать лет, у нас работает около 30 тыс. сотрудников. Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей», — пояснил Ив Клод.

Также глава «Ашана» напомнил, что в магазинах компании выпекается свежий хлеб как для граждан России, так и для украинцев и именно это является жизненной необходимостью на данный момент. Ив Клод добавил, что уважает украинского президента Зеленского, но считает несправедливыми его слова о поддержке российской спецоперации на Украине французскими компаниями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что основным условием снятия санкций с России глава МИД Британии Лиз Трасс назвала прекращение огня и вывод войск с территории Украины.

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