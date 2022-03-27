Орландо, США, 27 марта, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» переиграл в овертайме команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 110:114.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кингз» Дэвион Митчелл, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 22 очками и девятью подборами.

В составе «Орландо» наиболее результативным оказался немецкий легкий форвард Франц Вагнер, который также остановился в шаге от дабл-дабла с 19 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Сакраменто» 29 марта на выезде сыграет с клубом «Майами Хит», а «Орландо» в этот же день также в гостях встретится с командой «Кливленд Кавальерс».