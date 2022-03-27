Колумбус, США, 27 марта, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Борщёв проиграл Марку Диакеси из Великобритании на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night, который проходил в Колумбусе. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM

(сс) Andreas Arcabic UFC

Поединок проходил в течение всех трех раундов и по его итогам судьи единогласным решением отдали победу британскому спортсмену.

Отметим, это второе поражение 30-летнего Вячеслава Борщёва в ММА при шести (пять — досрочно) победах. Для 29-летнего Марка Диакеси эта победа стала 14 (семь — досрочно) при пяти поражениях.