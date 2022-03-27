Токио, 27 марта, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не обращается к Владимиру Зеленскому с призывом о мирном разрешении конфликта на Украине и этим провоцирует Россию, чем показывает свою слабость и неуравновешенность. Такое мнение 27 марта высказал член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в беседе с журналом Shukan Gendai.

Council.gov.ru Судзуки Мунэо

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"Президент Байден должен сказать Зеленскому: «Результат конфликта уже ясен. Теперь нет другого выбора, как начать диалог», — сказал он.

При этом Судзуки отметил, что американский лидер не говорит этого Зеленскому и не останавливает последнего, что провоцирует Россию.

«В этом явно проявляется собственная слабость и неуравновешенность Байдена», — пояснил японский политик.

Также он указал на то, что считает, что милитаристские действия Зеленского, не принимающего попытки урегулировать кризис на Украине мирным путем, могут привести эту страну к катастрофе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский превратил государственную деятельность в беспрерывное шоу.