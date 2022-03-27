Таллин, , 04:19 — REGNUM В Эстонии организован сбор подписей против проведения концерта Филиппа Киркорова в Таллине. Соответствующая петиция была зарегистрирована на портале народной инициативы rahvaalgatus.ee.

Филипп Киркоров Петровский Дмитрий

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В петиции говорится, что Киркоров приветствовал воссоединение Крыма с Россией, и что он был включён властями Украины в список лиц, представляющих угрозу её национальной безопасности. Авторы документа утверждают, что в текущей политической ситуации (имеется в виду спецоперация ВС РФ на Украине) концерт Киркорова в Таллине должен быть отменён.

На данный момент петицию, обращённую к властям столицы Эстонии, подписали 2080 человек.