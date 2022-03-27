Цюрих, Швейцария, 27 марта, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Использование логотипа с латинской буквой Z временно прекратила в социальных сетях швейцарская страховая компания Zurich Insurance. Об этом 26 марта сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Компания из Цюриха с почти 150-летней историей отказалась от использования буквы Z в своих социальных каналах, в случаях, когда она использовалась отдельно. Представители компании пояснили, что опасаются неверного истолкования логотипа.

Как уточнили в штаб-квартире Zurich Insurance в Цюрихе, руководство продолжает мониторинг ситуации и предпримет дальнейшие действия, если это потребуется. Кроме того, в фирме заявили, что за почти 150-летнюю историю компании заслужили доверие клиентов и доказали свою способность меняться и «отвечать на вызовы времени».

Напомним, латинская буква Z стала символом спецоперации российских войск на Украине. В связи с этим в ряде стран произошли инциденты с компаниями и сообществами, использовавшими данную букву в своём логотипе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крупнейшее в русской Эстонии сообщество в соцсетях автовладельцев и водителей «EZ-дуны» столкнулось с неприятием в обществе в связи с использованием в своём логотипе буквы Z, при этом логотип был придуман сообществом задолго до начала российской спецоперации на Украине, с которой теперь его достаточно часто ассоциируют.