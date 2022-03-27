Колумбус, США, , 04:10 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Аскар Аскаров уступил представителю Новой Зеландии Каю Кара-Франсу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 205, который проходит в Колумбусе. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Бой спортсменов в наилегчайшем весе продолжался в течение всех трех заявленных раундов и по его итогам судьи единогласным решением отдали победу новозеландскому спортсмену.

Отметим, это поражения стало первым в активе 29-летнего Аскара Аскарова при 14 (11 — досрочно) победах и одной ничьей. Для 29-летнего Кая Кара-Франс эта победа стал 24-й (14 — досрочно) при девяти поражениях и одном бое, признанном несостоявшимся.