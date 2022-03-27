Берлин, 27 марта, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Сборная Германии по футболу обыграла в товарищеском матче команду Израиля со счётом 2−0. Оба гола были забиты в первом тайме, их авторами стали Кай Хаверц и Тимо Вернер.

Phil Parker Футбол

По ходу игры в ворота обеих команд было назначено по одному пенальти, и оба не были реализованы.

Результаты других товарищеских матчей: Ирландия — Бельгия: 2−2, Англия — Швейцария: 2−1, Катар — Болгария: 2−1, Испания — Албания: 2−1, Нидерланды — Дания: 4−2.