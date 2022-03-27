Эр-Рияд, , 03:45 — REGNUM О начале нанесения авиационных ударов по лагерям и опорным пунктам йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Сане объявила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Об этом 27 марта сообщает портал Yemen Al Ghad.

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Уточняется, что нанесение авиаударов начато после истечения срока, установленного коалицией хуситам для вывоза оружия из портов Эль-Ходейда и Салиф, а также из аэропорта Саны.

Также указывается, коалиция предупредила мирных граждан, чтобы «они не приближались к нефтяным и другим объектам в Эль-Ходейде», и находились «подальше от складов оружия и укрытий хуситов в квартале Хадда в Сане».

При этом отмечается, что в арабской коалиции считают, что хуситы используют дипломатический район столицы Йемена «для складирования вооружения и прикрываются гражданским населением».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жилой комплекс миссии ООН был повреждён в результате ударов коалиции по объектам в Сане.