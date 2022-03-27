Москва, 27 марта 2022, 03:41 — REGNUM Владимир Зеленский превратил государственную деятельность в беспрерывное шоу. Об этом заявил в интервью изданию «Украина.ру» экс-премьер Украины Николай Азаров.
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Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что после того, как он достигнет соглашения с Владимиром Путиным, его содержание, в том числе те пункты, которые будут касаться статуса Донбасса и некоторых регионов Украины, станет предметом всеукраинского референдума.
По словам украинского экс-премьера, денацификация Украины невозможна без смены её власти. «Это абсолютно очевидно. То есть власть должна смениться. Должна прийти власть, которая принципиально ненавидит нацизм», — сказал Азаров.
Напомним, спецоперация ВС РФ, одной из целей которых является денацификация Украины, началась 24 февраля.