Колумбус, США, 27 марта, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля Алиасхаб Хизриев досрочно одержал верх над еще одним спортсменом из России Денисом Тюлюлиным на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 205, который проходит в Колумбусе. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Во втором раунде Хизриев первел схватку в партер и провел своему оппоненту удачный удушающий прием со спины, чем вынудил Тюлюлина капитулировать.

Отметим, эта победа стала 14-й (10 — досрочно) для 31-летнего ни разу непобежденного Алиасхаба Хизриева. Для 33-летнего Дениса Тюлюлина это поражение стало шестым при девяти (восемь — досрочно) победах и одном бое, признанном несостоявшимся.