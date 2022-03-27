Оттава, 27 марта 2022, 03:09 — REGNUM Один человек погиб при стрельбе в канадском городе Галифаксе в провинции Новая Шотландия. Об этом 26 марта сообщил телеканал CTV.
Инцидент со стрельбой произошёл в центральной части Галифакса, который является крупнейшим в Атлантической Канаде. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили молодого мужчину с несколькими огнестрельными ранениями.
Пострадавший был экстренно госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Информация о возможном подозреваемом в стрельбе не сообщается. В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.
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