Берлин, 27 марта, 2022, 03:04 — ИА Регнум. С критикой плана выделить €100 млрд для перевооружения бундесвера выступил в ходе дебатов в немецком бундестаге сопредседатель фракции Левой партии Германии Дитмар Барч. Его слова 27 марта приводит журнал Spiegel.

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«План выделить 100 миллиардов евро на перевооружение бундесвера — это безумие, которому «Левые» будут сопротивляться», — сказал он.

Также Барч указал на то, что такое решение может стать причиной сокращению социальной помощи для жителей ФРГ.

«Ваш бюджет — это благословение для оборонной промышленности и крупная сумма для тех, кто вынужден каждый день тяжело работать, чтобы заработать свои деньги», — заключил сопредседатель фракции Левой партии.

Отметим, ранее глава немецкого минобороны Кристина Ламбрехт заявила, что обороноспособность бундесвера будет полностью восстановлена, для чего правительство Германии создаст специальный фонд в размере €100 млрд.