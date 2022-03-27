Брюссель, 27 марта 2022, 02:56 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель назвал сроки заключения ядерной сделки с Ираном. По его словам, это «вопрос дней».
Боррель заявил, что стороны очень близки к подписанию соглашения, и, несмотря на наличие нерешённых вопросов, оно будет достигнуто в самое ближайшее время
Напомним, что переговоры с Ираном ведут США, Британия, Франция, Германия, Китай и Россия. Их целью является добиться от Тегерана согласия на отказ от своей ядерной программы в обмен на снятие экономических ограничений. Западные страны сейчас особенно заинтересованы в заключении сделки с Ираном, чтобы получить доступ к его нефтяным ресурсам.