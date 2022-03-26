Токио, 27 марта, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано сейсмологами в северной части Японии. Об этом 27 марта сообщает японское национальное метеорологическое управление.

Smchealth.org Землетрясение

По его информации, эпицентр подземных толчков располагался в префектуре Хоккайдо, очаг землетрясения находился на глубине 60 км.

При этом данных о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, у побережья Папуа — Новой Гвинеи 26 марта были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0.