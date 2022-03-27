Майами, США, , 02:26 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев уверенно обыграл представителя Франции Уго Умбера в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аслан Карацев (сс) Steven Pisano

Спортсмен из России одержал верх над французом в двух сетах со счетом 7:5, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час 47 минут. За этот временной отрезок Карцев подал навылет шесть раз, шесть раз ошибся при подаче и смог реализовать четыре из восьми возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время не подал навылет ни разу, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Отметим, в третьем круге теннисного турнира в Майами соперником Аслана Карацева станет Хуберт Хуркач из Польши.