Детройт, США, 27 марта, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» переиграл в овертайме «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sportsnet.ca «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Игра проходила на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 1:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. На гол шведского форварда «Ред Уингз» Оскара Сундквиста (49-я минута), «Тампа» ответила шайбой Стивена Стэмкоса (56-я, в большинстве).

Победу гостям в овертайме принес гол Брейдена Пойнта (63-я).

Российские форвард и защитник «Лайтинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Тампа» 27 марта вечером в гостях сыграет с клубом «Нью-Йорк Айлендерс», а «Детройт» 28 марта дома встретится с командой «Питтсбург Пингвинз».