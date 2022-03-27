Москва, , 02:11 — REGNUM США не станут поставлять Евросоюзу нефть и газ бесплатно. Об этом заявил 26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, которые приводит РБК, призывая ЕС к терпению, президент США Джо Байден обещал европейцам сжиженный газ и нефть по двойной цене. Соответственно, у ЕС есть выбор — либо платить рублями по цене ниже рыночной в соответствии с действующими контрактами, либо получать «помощь от Америки» за двойную стоимость, отметил Песков.

Напомним, после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины США и ЕС ввели против России многочисленные экономические санкции. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что недружественные страны отныне должны приобретать российский газ за рубли.