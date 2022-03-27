Берлин, , 02:03 — REGNUM Выставление Владимиром Зеленским в ходе выступления в Брюсселе оценок лояльности странам-членам Европейского совета стало причиной того, что Евросоюз отказался от решения ввести новые антироссийские санкции. Об этом 26 марта сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс «воззвать к совести» членов Европейского совета, но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств», — говорится в материале издания.

Также автор материала уточнил, что Зеленский в ходе своего выступления дал оценку помощь каждой из стран ЕС, и Франция, по его словам, заработала «четыре с минусом», Греция, Германия и Португалия получили «удовлетворительно», а «самая большая провокация» была устроена им венгерскому правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в ответ на обвинения Владимира Зеленского, что власти Венгрии отстаивают национальные интересы и выступают на своей собственной стороне.