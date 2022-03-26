Берлин, 27 марта, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Выставление Владимиром Зеленским в ходе выступления в Брюсселе оценок лояльности странам-членам Европейского совета стало причиной того, что Евросоюз отказался от решения ввести новые антироссийские санкции. Об этом 26 марта сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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"В четверг вечером (24 марта) Зеленскому вновь представился шанс «воззвать к совести» членов Европейского совета, но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств», — говорится в материале издания.

Также автор материала уточнил, что Зеленский в ходе своего выступления дал оценку помощь каждой из стран ЕС, и Франция, по его словам, заработала «четыре с минусом», Греция, Германия и Португалия получили «удовлетворительно», а «самая большая провокация» была устроена им венгерскому правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в ответ на обвинения Владимира Зеленского, что власти Венгрии отстаивают национальные интересы и выступают на своей собственной стороне.