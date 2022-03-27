Сухум, , 01:45 — REGNUM Вооружённые силы Абхазии в случае необходимости защитят независимость своей страны. Об этом 26 марта заявил глава абхазского министерства обороны Владимир Ануа.

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его словам, учения НАТО в Грузии показали, что Тбилиси не отказался от идеи вступить в Североатлантический альянс. Ануа напомнил, что с учётом сложной военно-политической ситуации в регионе ранее ВС Абхазии были приведены в повышенную боеготовность. «Министерство обороны, в соответствии с союзническими обязательствами и решением президента Республики Абхазия, окажет военную помощь в достижении цели, поставленной Верховным главнокомандующим Российской Федерации перед вооруженными силами России»,— приводит текст заявления Ануа «Спутник Абхазия».

Напомним, 26 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что осетинские военнослужащие отправились на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации ВС РФ.