Сана, 27 марта, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Жилой комплекс миссии ООН был повреждён в результате ударов коалиции по объектам в Сане. Об этом 26 марта сказано в сообщении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Дюжаррик отметил, что генеральный секретарь ООН решительно осудил эскалацию конфликта в Йемене, в том числе воздушные удары хуситов по гражданским и промышленным объектам в Саудовской Аравии и последовавшие в ответ удары коалиции, жертвами которых стали восемь мирных жителей.

Дюжаррик уточнил, что удары коалиции привели к повреждению жилого комплекса сотрудников ООН в Сане. Как уточнил Дюжаррик, генсек ООН глубоко обеспокоен сообщениями о продолжающихся авиаударах по городу Ходейда и о нападениях на порт Ходейды, который используется для доставки гуманитарной помощи населению Йемена.

Представитель генсека ООН призвал к быстрому и максимально открытому расследованию инцидентов для привлечения виновных к ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала наносить удары по объектам хуситов, для прекращения атак на саудовские нефтяные объекты.