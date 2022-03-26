Парадайс, США, 27 марта, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» переиграл в овертайме команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Basevych Andrey Евгений Дадонов

Игра проходила на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. В составе «Голден Найтс» голами отличились Чандлер Стивенсон (42-я минута), Уильям Карлссон (43-я), Джек Айкел (44-я) и Алекс Пьетранжело (50-я). У «Блекхоукс» шайбы забили чешский нападающий Доминик Кубалик (11-я), Джонатан Тэйвз (35-я), Дилан Строум (39-я) и Алекс Дебринкэт (49-я).

Победу гостям в овертайме принес гол российского нападающего Евгения Дадонова (63-я), также до этого отметившегося одним голевым пасом.

Отметим, в следующем матче «Вегас» 31 марта в гостях сыграет с клубом «Сиэтл Кракен», а «Чикаго» вечером 29 марта дома встретится с командой «Баффало Сэйбрз».