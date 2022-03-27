Каир, , 01:30 — REGNUM К худшему из возможных сценариев готовит свою экономику Египет из-за ситуации на Украине. Об этом 26 марта сообщил египетский министр финансов Мухаммед Мааит, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Египет

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«Мы внимательно следим за влиянием российско-украинского кризиса на мировые цены и цепочки поставок и выстраиваем планирование, исходя из самого сложного сценария», — отметил он.

Также Мааит указал на то, что в этой ситуации нужно принять все необходимые меры и вести направленную на обеспечение макроэкономической стабильности и облегчение последствий этого кризиса для простых граждан политику.

Кроме того, египетский министр финансов добавил, что власти страны ведут консультации с Международным валютным фондом о возможности новой программы кредитования для укрепления структурных реформ и повышения устойчивости экономики страны к внешним потрясениям, стремясь к сохранению устойчивого роста и достижению результатов в проводимых Египтом экономических реформах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что экономика России сократится вдвое из-за введенных санкций.