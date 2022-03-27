Москва, , 01:24 — REGNUM Официальная Варшава не отказалась от своего намерения отправить на Украину миротворцев НАТО. Об этом заявил 26 марта в программе «Соловьёв Live» посол России в Польше Сергей Андреев.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, несмотря на то, что и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и представители Вашингтона неоднократно заявляли о том, что войска Североатлантического альянса не будут участвовать в событиях на Украине, Польша не желает отказываться от идеи отправить туда миссию НАТО. При этом посол выразил надежду на то, что «здравый смысл всё-таки возобладает».

Напомним, ранее Андреев заявил, что он не исключает возможности закрытия дипмиссии РФ в Польше после того, как её власти выслали 45 российских дипломатов и заблокировали принадлежащие посольству банковские счета.