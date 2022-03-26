Бостон, США, 27 марта, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» уверенно обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lisa Gansky Семён Варламов

Игра проходила на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей голами отметились Крэйг Смит (5-я минута), Тейлор Холл (20-я, в большинстве), чешский нападающий Давид Пастрняк (23-я), Брэд Маршан (24-я), финский форвард Эрик Хаула (35-я) и Джейк Дебраск (39-я).

У «Айлендерс» шайбы забросили Брок Нельсон (20-я), Андерс Ли (26-я, в большинстве) и Зак Паризе (55-я, в большинстве).

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов смог отразить 38 из 44 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 30 марта примет у себя клуб «Торонто Мэйпл Лифс», а «Айлендерс» вечером 27 марта также дома встретятся с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».