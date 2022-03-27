Москва, , 01:03 — REGNUM Россия пыталась получить доступ к биологическим лабораториям США на Украине и в Грузии через мировые институты, однако ей было в этом отказано. Об этом 26 марта рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире ТВ Центр.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы добавились через международно-правовые институты доступа к этим лабораториям (в Грузии и на Украине). Что нам говорили… Они же говорили фантастические вещи. Посетить лаборатории? Конечно, можно. В приемной посидите. Есть ресепшн, есть чудесные люди, которые вас встретят, нальют вам кофе и покажут каталоги. А внутрь лабораторий ходить нельзя, ни вам, ни специализированным наблюдателям», — сказала она.

Также Захарова уточнила, что это обстоятельство является свидетельством того, что эксперименты, проводимые в указанных биолабораториях, находились вне закона.

При этом российский дипломат добавила, что минобороны США использовало названные лаборатории исключительно в военных целях, так как оно не тратит ни цента ни на что, не затрагивающее американские военные интересы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд каналов, по которым с Украины шла незаконная переправка мужчин призывного возраста, блокировала пограничная полиция Молдавии.